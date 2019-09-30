Оппозиция очередной раз поймала хайп на собственной подставе. ФАН-ТВ

Последний выходной день сентября ознаменовался проведением митингов. Волна недовольства прокатилась по нескольким городам России. В столице на проспекте академика Сахарова собралось немногим больше 20 тысяч человек. Темой «борьбы за свободу» стало освобождение восьмерых фигурантов уголовных дел, возбужденных по итогам несогласованных летних протестных акций в столице.

Уже по обыкновению на проспекте собрались подростки, неформалы, уличные бродяги и городские сумасшедшие. Словом, все те, кого могла привлечь на митинг идея поглазеть на репера Face, Михаила Светова или Дудя.

На этот раз обошлось без задержанных, поскольку протестная акция была согласована. Однако такое мероприятие в любом случае создает неудобства для жителей города. Так в воскресенье ограничили движение по проспекту Сахарова и улице Маши Порываевой. Это дополнительные дорожные трудности на пути к трем вокзалам, на Садовом кольце и других направлениях.

В результате Москва повторила за Петербургом. Как и в Северной столице уставшие от пробок москвичи вышли с плакатами против проведения митингов. Кстати, Петербург обошелся вовсе малой кровью, то есть пятью одиночными пикетчиками.

Число оппозиционных митингов давно перевалило за десяток, а зачинщики все никак не могут определиться, чего ради они митингуют. Кто-то хвалил Путина, другие выступали против строительства метро под домами. Вокруг всего этого шапито гуляли торговцы пропагандистской литературой. Театр абсурда дополняли лозунги из 30-х о репрессиях и политзаключенных.

Напомним, восемь «виновников торжества» были арестованы после московской акции 27 июля. Стоит ли говорить, что в это время главные борцы с притеснениями Навальный, Соболь и другие отдыхали на дорогих курортах. А теперь спохватились и решили хайпануть уже проверенным способом — раздуть общественное недовольство, вынудить власти освободить заключенных и заработать очки популярности.

Закон есть закон, и лишь суд может определить, был ли состав преступления в действиях людей, которые выступили против стражей порядка на незаконных митингах. А давление на суд, даже с помощью протестов, уже не походит на демократию, о которой так любят говорить оппозиционеры.