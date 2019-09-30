Коротченко назвал «дурнопахнущей газетной уткой» статью о спецназе РФ в Норвегии

Журналист, написавший статью о действиях российского спецназа на Шпицбергене, — «клинический идиот», мыслящий стереотипами холодной войны, утверждает главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Посольство России в Норвегии ранее назвало грубой провокацией статью норвежского интернет-издания Aldrimer.no, в которой говорилось, что на территории королевства якобы действует российский спецназ.

«Изложенная в статье Aldrimer.no 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — указывается в сообщении, размещенном на странице дипломатического представительства в Facebook.

Игорь Коротченко уверен, что политических причин по выпуску подобных статей нет, а есть журналисты, которые «работают в худших традициях холодной войны». Такая публикация — это пример «низкопробной и дурнопахнущей газетной утки», говорит военный эксперт.

«Прежде всего мы ждем опровержения этой информации от министерства обороны Норвегии, а также от штаб-квартиры НАТО. Если они эту информацию не опровергнут, то это означает, что они не контролируют то, что происходит в Норвегии, а также в секторе ответственности НАТО в Арктике. Они таким образом работают на популяризацию российского спецназа. Поэтому если они ответственны, то должны выступить с опровержением. Если промолчат, то они высекут сами себя», — заявил Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Человек, который пишет такие статьи, занимается дезинформацией и самодискредитацией, подчеркивает специалист.

«Что касается журналиста, то он клинический идиот, который мозгами остался еще во временах холодной войны. Находясь в здравом уме и прекрасно понимая, как принимаются решения по применению спецназа, человек не может такую информацию давать», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что канадские, американские и норвежские военные выполняли наблюдательный полет над Россией с 26 по 30 августа. Полет осуществлялся в рамках Договора по открытому небу.