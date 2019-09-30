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Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Шираком

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Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Шираком

Париж, 30 сентября. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Париж. Здесь он примет участие в церемонии прощания с бывшим лидером Франции Жаком Шираком.

Отметим, что попрощаться с экс-президентом приедут главы 30 государств. Церемония пройдет в церкви Сюльпис, а похоронят Ширака на кладбище Монпарнас, сообщает Пятый канал.

Напомним, Жак Ширак скончался 26 сентября на 86-м году жизни. Пост президента Франции он занимал с 1995 по 2007 год. С Владимиром Путиным Ширака связывали дружеские отношения. В июне текущего года российский лидер давал интервью, в котором восхищался экс-президентом Франции. Путин назвал Ширака настоящим интеллектуалом и сообщил, что французский политик всегда умел отстаивать свое мнение, передает «Царьград».

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Шираком

Как рассказал глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в интервью НСН, Путин и Ширак понимали и уважали друг друга. По словам эксперта, президенты строили отношения между Россией и Францией, основываясь на лучших примерах истории. Также Рубинский считает, что язык общения Путина и Ширака был более личным, чем с предшественниками и преемниками бывшего французского лидера.

Отметим, что после смерти Ширака президент РФ направил телеграмму с соболезнованиями его вдове Бернадетт. Путин подчеркнул, что с именем Ширака связана целая эпоха современной французской истории.

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Источник: РИА Новости
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