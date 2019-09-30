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Москва готова симметрично ответить развязавшим «визовую войну» США

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Москва готова симметрично ответить развязавшим «визовую войну» США

Москва, 30 сентября. Россия обвинила США в развязывании так называемой «визовой войны», когда российским дипломатам отказывают в выдаче необходимых для въезда в Америку документов. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, в настоящее время рассматривается возможность применения симметричных мер, однако Москва хочет начать с зарубежными партнерами нормальный диалог вместо следования принципу «око за око».

«Вы знаете, эта (визовая — прим. ФАН) война идет, а развязали ее сами США. Симметричность ответа — тоже вариант. Мы будем об этом думать», — пояснил Рябков журналу «Международная жизнь».

Замглавы МИД обратил внимание на то, что российская сторона уже не в первый раз сталкивается с такой ситуацией. Российские дипломаты регулярно испытывают трудности во время командировок в США.

Напомним, что ранее США не выдали визы некоторым российским делегатам, лишив их возможности принять участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после этого предложил подумать о переносе ООН из США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не стал разворачивать самолет над Атлантикой, как это делал бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков в 1999 году, передает «Газета.ру». По ее словам, задача российских дипломатов — минимизировать ущерб, наносимый американцами, а не подыгрывать им.

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Источник: Международная жизнь
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