Международный валютный фонд (МВФ) выкручивает Украине руки; Киеву не у кого просить помощи. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Сергей Цеков.

Украина хочет кредит

Украинское правительство рассчитывает на подписание новой трехлетней программы с МВФ в декабре. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Миссия МВФ посетила Киев в период 12-26 сентября, шло обсуждение в рамках консультаций с властями Украины. По итогам было заявлено, что Международный валютный фонд продолжит обсуждение новой программы для Украины в течении месяца. При этом в заявлении говорится о слишком низких темпах роста украинской экономики.

«Это начало переговоров, которые будут продолжаться как минимум несколько месяцев, до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа», — заявил Гончарук.

По его словам, через «пару недель несколько ключевых министров поедут в США в офис МВФ, чтобы продолжить переговоры». «Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы», — отметил премьер.

Украине выкручивают руки

Как отметил Сергей Цеков, Украины в любом случае выполнит требования МВФ, а значит, скорее всего, заключит новую программу кредитования. Более того, у Украины нет выхода.

«Киеву же надо погашать долги. Фактически они могли бы получить помощь от России, но мы уже помогли правительству Виктора Януковича — предоставили три миллиарда долларов. И эту помощь они возвращать нам не собираются. У Украины сейчас безвыходное положение. МВФ ей выкручивает руки и в итоге выкрутит. В результате Киев все равно будет сотрудничать с Международным валютным фондом», — пояснил Сергей Цеков.

Сенатор обратил внимание, что Украина сегодня активно попрошайничает, прикрываясь политическими лозунгами и русофобией. При этом Цеков подчеркнул, что раньше Украине Запад верил, сегодня — нет.

«Как показывает практика, предыдущая помощь Украине была разворована. При этом МВФ учитывает стенограмму переговоров Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, где высказывалась определенная критика. У Украины просто не у кого просить помощь», — заключил Сергей Цеков.

Ранее украинские СМИ сообщили, что после двухнедельной работы миссия МВФ покинула Украину без оснований для выдачи рекомендаций, предназначенных совету директоров фонда по поводу заключения с Украиной новой программы кредитования. В отчете отмечаются три проблемных момента: возможность смены руководства Нацбанка, ситуация вокруг «Приватбанка» и вопросы к государственному бюджету Украины на следующий год.