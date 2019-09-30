Самолет «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

Екатеринбург, 30 сентября. Пассажирский лайнер А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Краснодар — Иркутск, экстренно приземлился в воздушной гавани Екатеринбурга из-за столкновения с птицами.

По имеющимся данным, экипаж воздушного судна принял решение срочно посадить самолет после ЧП с птицей. Лайнер благополучно посадили в екатеринбургском аэропорту, в настоящее время машину осматривают специалисты, сообщает «URA.RU».

Уточняется, что всех пассажиров отправят в пункт назначения на резервном самолете. На данный момент информация о пострадавших не поступала.