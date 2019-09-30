В России запустили проект платформы «Автодата» по сбору автомобильных данных

В столице состоялась церемония подписания меморандума о создании межотраслевого проектного консорциума «Автодата.рус». Проект формирования российской информационно-телематической платформы «Автодата» реализуется в регионах страны по поручению президента России Владимира Путина.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, соруководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Морозов, задача межотраслевого консорциума «Автодата.рус» — разработать и внедрить макеты сервисов, основанные на сборе данных от автомобилей и об автомобилях, их обработке и обогащении.

«В ближайшие 15 лет 30% стоимости автомобиля будет составлять система передачи данных. Автомобиль будет сам себя обслуживать, а станции технического обслуживания уйдут в прошлое. Нам нужно создать условия, чтобы компании, которым нужны «большие данные», получили доступ к этой единой обезличенной информации», — сказал он.

Учредителями консорциума стали НП «ГЛОНАСС», Минпромторг, Роскосмос, Росавтодор, ГК «Автодор», Ассоциация европейского бизнеса, «Яндекс», группа «ГАЗ», Российский союз автостраховщиков, РОАД, платформа «НТИ», ПАО «Соллерс», фонд «Сколково», Федеральное дорожное агентство, ФГУП «НАМИ», университеты МАДИ, Сколтех, МФТИ, НИУ МИЭТ и многие другие организации. Они примут участие в разработке законодательства и создания новых сервисов.

Основной площадкой, где будут аккумулироваться данные, получаемые в рамках работы платформы, станет инновационный центр «Сколково».

«У нас есть все элементы для достижения успеха. Мы станем первым местом, где будут собираться и аккумулироваться данные, получаемые в рамках платформы. Мы одновременно являемся площадкой исследования искусственного интеллекта и квантовых технологий, разработок технологии 5G и других. У нас несколько сотен стартапов, которые могут стать частью макетов, созданных в рамках работы консорциума», — рассказал председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

На работу «Автодата.рус» до конца года выделено 325 миллионов рублей.

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