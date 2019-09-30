Нью-Йорк, 30 сентября. Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера принял участие в 74-й Генеральной Ассамблее ООН, состоявшейся в Нью-Йорке, США. Отмечается, что политик принял участие «в грандиозной, глобальной встрече», которая дает возможность главам государств и главам правительств выступить с трибуны по вопросу о положении своей страны.

Как пишет издание News.abangui, делегация ЦАР выступила в Соединенных Штатах с «громкой речью», представив общее положение своей страны, которая находится на пути к восстановлению. Туадера провел встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН .

Ранее сообщалось, что Туадера посвятил трофей под названием «Специальный приз за мир», который был вручен Всемирной организацией за мир (OMPP) и Международным фондом Исса Хаяту, народу Центральной Африки.

Торжественная церемония прошла в четверг утром во Дворце Ренессанса. Глава ЦАР отметил усилия, предпринятые для установления мира в ЦАР.

Напомним, в республике долгие годы продолжалась гражданская война, но в августе минувшего года благодаря поддержке России и Судана лидеры противоборствующих сторон сели за стол переговоров. В феврале было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок.

Москва выступила посредником в подписании этого документа. После этого двусторонние отношения России с ЦАР значительно укрепились. В соответствии с документом планируется разоружить все регионы страны, при этом укрепив армию ЦАР.

Как ранее уточнил генеральный прокурор Апелляционного суда Банги Эрик Дидье Тамбо, Хартумское соглашение является сверхнациональным. По его мнению, документ, подписанный 6 февраля между правительством ЦАР и 14 вооруженными группами в Банги, выше конституции республики.

Подписанное в феврале политическое соглашение о мире и ненападении в Центральноафриканской Республике является важной отправной точкой для дальнейшего урегулирования ситуации в стране, заявил представитель России на заседании Совета Безопасности ООН по ЦАР Александр Репкин.