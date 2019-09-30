Как изменятся пенсии россиян с 1 октября 2019 года

С 1 октября 2019 года пенсии отдельных категорий российских пенсионеров ощутимо вырастут. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

С завтрашнего дня военные пенсионеры начнут получать увеличенные пенсионные пособия. Изначально их пенсии должны были проиндексировать на 4,3%, однако президент России Владимир Путин распорядился обеспечить дополнительную прибавку в 2%. Она будет произведена за счет изменения понижающего коэффициента к величине денежного довольствия: вместо 0,7223 он будет составлять 0,7368.

Таким образом, с 1 октября 2019 года пенсии военных пенсионеров вырастут на 6,3%. Это касается не только тех, кто служил по призыву или контракту, но и отставных сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов фельдъегерской связи и других. Повышенные пенсии получат около 2,6 млн человек. На эти цели в федеральном бюджете заложено 3,7 млрд рублей.

Рассчитываться повышение будет индивидуально: прибавка зависит от должности, звания и выслуги пенсионера. Прогнозируется, что после индексации средний размер пенсии для бывших военнослужащих и силовиков будет равен 26,2 тысячи рублей. При этом минимальная пенсия ушедшего на заслуженный отдых сотрудника ФСБ будет составлять 30 тысяч рублей, а сотрудника МВД — 17 тысяч.

Также Пенсионный фонд России напоминает, что до 1 октября пенсионеры, имеющие право на набор социальных услуг в виде лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения и проезда на железнодорожном транспорте к месту лечения, должны подать заявления на получение денежного эквивалента этих услуг, если они ими не пользуются.

Денежный эквивалент набора социальных услуг с 1 февраля 2019 года составляет 1121,42 рубля в месяц, из них 863,75 рубля — на лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания, 133,62 рубля — на путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, 124,05 рубля — на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Пенсионер может получать этот набор социальных услуг деньгами полностью или частично. Для этого ему надо в срок до 1 октября подать соответствующее заявление в ПФР либо через личный кабинет портала «Госуслуги». Если заявление не подано, то набор социальных услуг по умолчанию предоставляется в натуральной форме, за исключением пенсионеров, подвергшихся воздействию радиации. Если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, то новое подавать не нужно — пенсионер будет получать денежный эквивалент набора до тех пор, пока не изменит своего решения.

Отметим, что число льготных категорий граждан, имеющих право на этот набор социальных услуг или его денежный эквивалент, довольно большое: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, члены их семей, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие от радиационной аварии на производственном объединении «Маяк», Герои СССР, Герои РФ, члены семей погибших Героев, Полные кавалеры Ордена Славы, Герои Соцтруда и другие.