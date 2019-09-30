Террористические сети связали Сирию, Ливию и Украину и теперь угрожают Европе

Турция, обиженная на группировку «Хайят Тахрир Аш-Шам», прекратила оказывать материальную помощь террористам. Раз не слушаетесь – оставим без денег, решила Анкара. Однако джихадисты нашли, где «подработать». Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Куда же податься теперь уже ненужным поборникам «демократии», которых выгнали из Идлибской зоны деэскалации? Конечно же, туда, где платят, и желательно побольше. И вот часть боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) уже воюет с войсками маршала Халифы Хафтара в Ливии.

А другая часть отправилась в настоящее путешествие: из сирийского Идлиба через турецкую границу на Украину и в Молдавию — к родным по духу братьям из «Правого сектора»1 (деятельность запрещена в РФ) и другим боевикам. Благо для них, что границы не на замке.

Уже заметен знакомый почерк террористов «Тахрир аш-Шам» в недавних диверсиях в Донецкой и Луганской республиках, в Одесской области и даже в Приднестровье. То мост взорвут перед гуманитарным конвоем, то в шину автомобиля взрывчатку заложат, то просто лозунги «Исламского государства»1 (запрещено в России) на стенах напишут. Но обязательно с подписью «Ан-Нусры» – как «истинные» последователи джихада.

Так террористическая зараза мигрировала из Сирии на Украину. Прижмут на Украине – не исключено, что переберутся и в Европу, где платят побольше. И стоило ли ради этого странам Евросоюза поддерживать программу США по разрушению САР, главная роль в которая была отведена ИГ1, «Хайят Тахрир аш-Шам» и другим радикальным исламистам?

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев подчеркнул в интервью ФАН, что заинтересованные в распространении собственного политического влияния внешние силы создали своего рода «террористическое пространство», объединяющее вооруженные группировки различных регионов мира.

«Заказчиком по созданию и подрядчиком по применению бандгрупп всевозможного толка зачастую является один и тот же игрок. Это все те же финансово-промышленные группы из Соединенных Штатов. Спонсирование почти всегда в том или ином объеме идет оттуда. И не так важно, где именно действуют данные террористические организации — в Сирии, Ливии или даже на Украине , ведь практически везде они обслуживают интересы своего главного хозяина — Вашингтона. Обычно они решают террористические задачи по дестабилизации обстановки в том или ином регионе мира в рамках политических целей США. И нацбаты на Украине, кстати, тоже из того же числа боевиков, они также финансируются из того же кошелька», — обратил внимание наш собеседник.

Он считает, что в мире действуют не разрозненные бандгруппы, а связанные между собой части одной системы с управлением в Соединенных Штатах.

«Я бы сказал, что существует некое целое террористическое пространство, сформированное американцами. И оно едино по всему земному шару. Чаще всего группировки, так или иначе, связаны между собой. Они обучаются по тем же или похожим моделям и являются взаимозаменяемыми в тех или иных горячих точках, поэтому неудивительно, что тот же почерк боевиков прослеживается что в Идлибе, что в Донбассе», — заметил эксперт.

Поэтому данное глобальное радикальное формирование, несомненно, представляет угрозу и для государств ЕС, на которых Вашингтон тоже регулярно оказывает таким способом давление в рамках решения тех или иных корыстных задач.

«Против Евросоюза уже точечно действуют террористы-наемники. Мы помним атаки и в Германии, и во Франции, причем в последнем случае был замечен ливийский след. Чувствуется, что какой-то внешний управляющий у этих терактов есть, хотя все пытались списать на одиночек. Более того, в Европе даже есть свое квазиобразование боевиков — Косово. Этот район уже стал местным рассадником терроризма. Чтобы помешать распространению этой заразы, нужно не просто бороться, а противодействовать террористам, выслеживая и подавляя их структуры на корню. Для этого, конечно, требуется международная координация. Как говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, нужен единый антитеррористический фронт — от Лиссабона до Джакарты», — заключил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.