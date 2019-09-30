Монтян назвала провалом спичрайтеров речь Зеленского в ООН

Киев, 30 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский, упоминая оперного исполнителя Василия Слипака в качестве невинной жертвы с трибуны ООН, забыл не только напомнить о его членстве в группировке «Правый сектор»1 (запрещена в России), но и о родстве с бывшим министром транспорта Владимиром Омельяном, обещавшим «отобрать» Кубань у РФ.

На этот факт в своем видеоблоге обратила внимание киевская адвокат Татьяна Монтян. Она назвала выступление главы украинского государства с пулей «полным провалом спичрайтеров». Юрист обратила внимание на то, что невозможно говорить о мире, демонстрируя пулю.

«Особенно в такой неоднозначной ситуации, как с этим оперным певцом Слипаком, который вдобавок оказался двоюродным братом министра Омеляна», — подчеркнула Монтян.

Адвокат удивилась тому, что «какой-то Слипак» по неясной причине поехал стрелять из гранатомета по своим землякам и в результате погиб, сообщает «ПолитНавигатор».

«Речь не произвела никакого впечатления, зал был пуст, и все над этой речь просто смеются», — резюмировала Монтян.

Напомним, 25 сентября Зеленский принес на заседание ГА ООН пулю и обвинил Москву «в ведении войны против Украины в центре Европы». Он заявил, что считает своей приоритетной задачей завершение войны в Донбассе. После речи Зеленский показал пулю калибра 12,7 мм, добавив, что от такой пули погиб оперный певец Василий Слипак.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев приступил к военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинские власти систематически нарушают минские договоренности.

1 Организация запрещена на территории РФ.