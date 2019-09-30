Сирия, 30 сентября. Протурецкие боевики продолжают терроризировать население кантона Африн. Неизвестные ВВС ударили по позициям союзников САА в Дейр-эз-Зоре. В Даръа произошло новое покушение на одного из бывших боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов в Южном Идлибе; обследовали территории вокруг города Айяш к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: оказалась под ударом САА на северо-востоке Латакии.

ВС Израиля: подозреваются в проведении воздушной атаки на союзников САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о том, что на севере провинции возобновили работу сирийские ВВС. Вертолеты авиации САР атаковали фортификационные сооружения джихадистов неподалеку от города Кабана, который располагается вблизи границы с Хамой. Точечные удары ВВС Сирии пришлись по укреплениям террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). Данные о нанесенном исламистам уроне пока формируются.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции, под контролем которых находится территория Африна, продолжают притеснять коренное курдское население. Исламисты поддерживаемых Турцией бандгрупп проводят задержания гражданских лиц на своих контрольно-пропускных пунктах. Так, на въезде в Африн был остановлен автобус с мирными жителями. Отмечается, что водитель транспортного средства был избит, после чего его вынудили заплатить выкуп за возможность продолжить движение. По данным местных активистов, подобный налет также состоялся на КПП вблизи населенного пункта Раджу, где радикалы ограбили водителя автомобиля, изъяв у него мобильный телефон и все деньги.

Провинция Дейр-эз-Зор

Правительственная армия продолжает обследовать освобожденные районы провинции в рамках спецоперации, направленной на выявление так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1. По сведениям военного источника в сети Twitter (deirezzor24), обыски прошли поблизости от города Айяш северо-западнее административного центра провинции. Несколько подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ1 лиц были арестованы. Предполагается, что сюда могли пробраться террористы, осуществляющие подпольную деятельность на восточном побережье Евфрата в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Напомним, населенный пункт был зачищен от джихадистов силами Сирийской арабской армии (САА) осенью 2017 года.

Между тем на юго-востоке от Дейр-эз-Зора воздушной атаке неизвестной авиации вновь подверглись укрепрайоны проасадовского иранского ополчения. Twitter-канал (AleppoAMC) передает, что авиаудары пришлись по военным объектам союзников САА в районе населенного пункта Сабихан. Никаких данных о последствиях атаки пока не поступало. Предполагается, что к проведению авианалета могут иметь отношение израильские ВВС, которые неоднократно совершали боевые вылеты в САР, атакуя военные объекты ополченцев-шиитов.

Провинция Даръа

Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о том, что в Даръа произошло покушение на еще одного из бывших боевиков, урегулировавших свой правовой статус с сирийским правительством. Радикал по имени Абу Кинан Аль-Кусейр был ранен в результате подрыва СВУ, заложенного на обочине дороги поблизости от населенного пункта Сахм Аль-Джулан. По предварительной информации, организаторами взрыва стали боевики вооруженной оппозиции, которые сохраняют присутствие в регионе, действуя в составе подпольных групп. По мнению многих военных экспертов, исламисты работают в координации с силами международной коалиции, дислоцирующимися на базе «Ат-Танф» на юге Хомса. Напомним, территория провинции полностью перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) в результате операции «Базальт», завершившейся в конце июля прошлого года.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба не утихают вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских формирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), правительственные подразделения открыли огонь по расположениям джихадистов на окраинах населенных пунктов Карса, Маарет-Хурма и Маарет-Сина. Согласно сведениям интернет-портала Step News Agency, артиллерийским обстрелам сил САР также подверглись позиции радикалов на подступах к деревне Барбу. Информация о потерях боевиков в живой силе или технике пока уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.