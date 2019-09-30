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ФАН раскроет детали вмешательства США в российские выборы — АНАТОМИЯ ПРОТЕСТА 2019

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Российские выборы перестали быть российскими. Используя ими же созданную оппозицию, западные спецслужбы и политтехнологи впервые организовали масштабное вмешательство в избирательный процесс нашей страны. Как США оплачивали эксперимент Навального по «Умному Голосованию»? Что роднит украинский майдан, гонконгские протесты и выборы в Мосгордуму? Куда несостоявшиеся оппозиционеры готовы сбежать, как только на них заведут уголовные дела? Кто и как за миллионы демократических долларов пытался украсть наши голоса? Как и зачем из хулиганов и преступников делают «жертв режима»? Ответы на все вопросы сегодня в новом спецпроекте — «Анатомия Протеста 2019».

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