Пострадавший от рук Устинова росгвардеец поддержал смягчение приговора актеру

Москва, 30 сентября. Сторона гособвинения попросила суд изменить приговор Павлу Устинову на 3,5 года условно и назначить исправительный срок на четыре года.

Росгвардеец, потерпевший при задержании актера, поддержал это.

Напомним, 3 августа в Москве был проведен несанкционированный митинг, вылившийся в беспорядки на Пушкинской площади. Там и был задержан Устинов. Во время задержания он оказал сопротивление омоновцам, в результате чего один из них получил травму. После в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти). Устинов свою не признал. Прокурор просил для Устинова шесть лет колонии общего режима, суд приговорил к трем с половиной годам колонии.

26 сентября гособвинение попросило суд изменить приговор актеру, назначив ему не связанное с лишением свободы наказание. В прокуратуре считают, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства дела Устинова. По итогам заседания рассмотрение апелляции на приговор подсудимого было назначено на 30 сентября.

19 сентября приговор Устинову прокомментировал глава Росгвардии Виктор Золотов. Он напомнил, что решение принимает суд, но со своей стороны он дал бы актеру «максимум год условно».