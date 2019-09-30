Москва, 30 сентября. Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам. С 1 октября минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, а на вторичном — 8,8%.

В пресс-службе финансовой организации уточнили, что ставка будет снижена на 0,3 процентных пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также нецелевой кредит под залог недвижимости.

Ранее эксперты назвали средний срок, на который россияне берут ипотечный кредит. В среднем по их оценкам он составляет 17 лет, при этом в начале 2018 года он составлял 14 лет. Специалисты полагают, что увеличение среднего срока ипотечного кредита обусловлено активностью банков: организации стремятся продать клиентам более дорогую недвижимость в рамках совместных программ с застройщиками. В связи с этим в августе этого года средняя сумма выдаваемых кредитов оказалась на 10% выше показателя прошлого года и составила 2,5 млн рублей.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин не исключил снижения процентных ставок по ипотеке по всей стране. На эту ситуацию, по мнению главы государства, может повлиять пилотный проект с ипотекой в 2% для молодежи на Дальнем Востоке, пишет «Газета.ру».