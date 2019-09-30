Стало известно, кто стал наследником Марка Захарова

Москва, 30 сентября. Дочь культового советского режиссера Марка Захарова Александра стала единственной наследницей своего отца. Об этом в понедельник сообщил адвокат Сергей Жорин.

«Поскольку супруга Марка Анатольевича скончалась, а других детей у него нет, то все имущество режиссера по закону достанется Александре Марковне», — отметил он.

По информации журнала StarHit, наследство знаменитого режиссера оценивается в десятки миллионов рублей. В частности, Александра Захарова получит квартиру на Тверской улице Москвы, дачу в Курино стоимостью в 50 млн рублей. Самая дешевая квартира оценивается в 15,3 млн рублей.

Дочери кинематографиста также достанется внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью в 5 млн рублей. Как сообщает «Газета.ру», наследница должна получить все имущество в течение полугода.

О смерти режиссера стало известно в субботу, 28 сентября. Он скончался на 86-м году жизни, не дожив всего пару недель до своего дня рождения. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало воспаление легких. Прощание с режиссером, художественным руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым состоится 1 октября на основной сцене театра «Ленком».

Напомним, что Захаров является одним из самых ярких советских режиссеров. Практически все его работы получили статус культовых лент и вошли в золотой фонд советского кинематографа. Речь идет о фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Дом, который построил Свифт», «12 стульев» (с Андреем Мироновым) и «Убить дракона».