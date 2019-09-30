Собчак пока не заменит Борисова на шоу «Пусть говорят»

Москва, 30 сентября. Телеведущая Ксения Собчак пока не заменит Дмитрия Борисова на шоу «Пусть говорят». Об этом пишет Telegram-канал «Только никому».

По данным авторов канала, Первый канал не может договориться с Собчак о сумме ее гонорара. Предполагается, что Борисов и Собчак будут сменять друг друга в качестве ведущих, например, по графику неделя через неделю. Однако пока телеведущая в шоу «Пусть говорят» так и не появилась.

Как пишет URA.RU, в пресс-службе Первого канала отказались комментировать данную ситуацию. Получить комментарий у Собчак и Борисова агентству также не удалось.

Напомним, передачу «Пусть говорят» долгое время вел Андрей Малахов. В 2017 году он перешел на канал «Россия-1», где стал ведущим шоу «Привет, Андрей!» и «Прямого эфира».

В день свадьбы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова Первый канал опубликовал в Instagram интригующее видео. На нем Собчак лежит в ванне с пеной и разговаривает по телефону.

«Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться», — говорит она неизвестному собеседнику.

В ответ Малахов выложил на своей странице в Instagram ролик, на котором он также предстал перед подписчиками, лежа в ванной, передает «Газета.ру».

«Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты», — говорит телеведущий.

После этого пользователи соцсети предположили, что Собчак либо станет новой ведущей «Пусть говорят», либо станет вести какое-то новое шоу, которое будет аналогом «Привет, Андрей!».

Отметим, что на свадьбе Собчак и Богомолова присутствовал глава Первого канала Константин Эрнст. Это только подогрело слухи о том, что Собчак станет ведущей какого-либо шоу на Первом канале.