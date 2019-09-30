Четыре года Сирии позволили России перекроить всю мировую политику

Сегодня исполняется четыре года с официального начала операции российских Вооруженных Сил в Сирии. Официального — потому что военно-политические операции такого уровня и масштаба готовятся минимум несколько месяцев или даже лет, а решение об их проведении принимается еще раньше. Но не всегда эти решения и подготовительные действия заносятся на скрижали истории — в отличие от даты, когда они начинают претворяться в жизнь. Предыстория, в отличие от истории, как правило, остается ненаписанной.

Так или иначе, появлению ВС РФ в Сирии предшествовали несколько ключевых событий. 10 февраля 2007 года президент России Владимир Путин на конференции по международной безопасности произнес знаменитую Мюнхенскую речь. 15 февраля 2007 года он назначил министром обороны РФ Анатолия Сердюкова, который сменил на этом посту Сергея Иванова, ушедшего «на повышение» первым вице-премьером правительства России.

Как правило, эти события: Мюнхенскую речь и два кадровых решения, которые состоялись через пять дней, — никто не связывает между собой. «Post hoc non propter ergo hoc» — «После того не значит вследствие того», как гласит древняя латинская поговорка. Но в нынешней ретроспективе данная причинно-следственная связь выглядит не только очевидной, но и знаковой, даже символичной.

Видимо, именно тогда или даже чуть раньше в Кремле было принято принципиальное решение о переходе от геостратегической обороны к геостратегическому наступлению — если наши западные «партнеры» не откажутся от одностороннего пересмотра условий соглашений «перестроечного» периода.

В России еще кое-как — с учетом примаковского «разворота над Атлантикой» и «приштинского броска» — стерпели четвертое (1999 года), повлекшее за собой бомбежки Югославии, и даже пятое (2004 года, с включением бывших союзных республик Прибалтики, то есть с выходом на границу с РФ) расширения НАТО. Но следующие за этим попытки «коллективного Запада» наложить ограничения и рестрикции на деятельность зарубежных активов России, видимо, оказались настолько претенциозны, что не могли рассматриваться иначе, нежели как ультиматум о полной и безоговорочной капитуляции. В западных «мозговых центрах», видимо, существенно переоценили слабость нашей страны после «рыночных реформ», проведенных 1990-х и дефолта 1998 года.

Еще в ноябре 2015 года, то есть уже после успешного пуска «Калибров» из акватории Каспийского моря по целям в Сирии, такой блестящий аналитик, как Марк Адоманис, выпускник одновременно Гарварда и Оксфорда, опубликовал в The Forbes, где работал штатным колумнистом, ныне удаленную статью под названием «Могут ли русские победить американскую армию?». В ней Адоманис написал дословно следующее:

«Если посмотреть на те деньги, которые тратятся на российскую и американскую армии, вряд ли можно сделать вывод, что у них почти равные боевые возможности. В расходах в расчете на солдата существует просто колоссальная разница. В среднем за последние 15 лет американская армия тратила на каждого своего солдата примерно в десять раз больше, чем российская. Это огромная, просто гигантская разница, которая за последние два-три года сократилась совсем несущественно. Чтобы у российской армии появились боевые возможности, хотя бы отдаленно напоминающие американские, предположительно продажным и некомпетентным русским нужно разработать сложнейшую методику кардинального повышения боевой мощи в расчете на каждый потраченный доллар. Исходя из своих знаний о российском правительстве, я очень сильно сомневаюсь, что Кремлю удалось это сделать».

Там же в подтверждение своей оценки американский аналитик приводил мнение анонимного инструктора из Школы повышения квалификации офицерских кадров ВМС, якобы заявившего, что в военном отношении «Россия сходит со сцены, имея несостоятельную экономическую, а может даже и политическую модель», и события в Крыму не отменяют этого «основополагающего факта».

Что ж, прогнозы и оценки американцев оказались полностью несоответствующими действительности. Об отечественных «оппозиционерах», имеющих куда меньшее представление о реалиях, да еще, в продвинуто тяжелых случаях, усугубленное «темниками» и методичками, даже говорить не приходится: настолько это вторично и зависимо.

В этой связи достаточно вспомнить, какие баталии шли в отечественном медиа-пространстве в октябре-ноябре 2015 года (многих даже успешный запуск «Калибров» по целям в Сирии, по факту перевернувший всю военно-морскую стратегию, не впечатлил). Некоторые моменты того «хайпа» были отражены в моей работе «Россия и Сирия. Четыре страшных сна коллективной Веры Павловны», написанной «по горячим следам» в декабре 2015 года и вошедшей в книгу «Сирийский Армагеддон» (М.: Книжный мир, 2016).

Думаю, сегодня вполне можно процитировать заключительную часть той работы.

«В официальной оценке российской военной операции в Сирии преобладают два сюжета.

Первый — необходимость уничтожения «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), несущего угрозу не только Ближнему Востоку, но и всему миру, в том числе непосредственно России. Именно эти мотивы постоянно звучат в официальных выступлениях руководителей нашей страны. Соответствуют ли они действительности? Да, несомненно, и недавняя волна терактов, прокатившихся по разным странам: от Египта и Франции до Мали и США, — это подтверждает.

И не стоит говорить о том, что если бы Россия не вмешалась в Сирии, то многих жертв можно было бы избежать. Кто выступал и продолжает выступать в качестве «хозяев» ИГ1 — уже не секрет. Причем «главным акционером» среди них были и остаются вовсе не отдельные саудовские и турецкие политики, а весьма влиятельные силы внутри США.

Это те самые силы, которые уже давно и упрямо реализуют стратегию «управляемого хаоса»: якобы в целях сохранения «глобального лидерства» США, а на деле — в целях расширения и укрепления сферы собственного информационно-финансового господства. Те самые силы, которые организуют «цветные революции» по всему миру, включая «Арабскую весну» и украинский «Евромайдан». Те самые силы, которые контролируют мировой рынок энергоносителей и глобальный наркотрафик. Те самые силы, которые много лет ведут против России необъявленную «гибридную войну», в том числе вводя режим санкций и устроив кратное снижение цен на нефть и газ.

Операция российских ВКС в Сирии, несомненно, является одновременно и демонстрацией, и предупреждением в адрес этих сил, что пожар, который они хотят устроить на границах нашей страны и внутри нее, неминуемо перекинется и на их «дом». Это второй сюжет, который постоянно, хотя и в менее явной форме, присутствует в ответах на вопрос: «Зачем нам понадобилась Сирия?»

Однако, на мой взгляд, существует и третий сюжет, о котором, как правило, не говорится вообще ничего. Это — «образ будущего», который может предложить и желает достичь Россия как результат своих действий в Сирии и на Большом Ближнем Востоке в целом. Стремится ли она восстановить на Ближнем Востоке прежний «порядок» коррумпированных и жестко авторитарных режимов, запустив процесс по новому кругу, или же цель ее — создание некоей принципиально новой ситуации в данном регионе? Грубо говоря, зачем нам нужна Сирия, нужна ли она вообще, или Россия решает там какие-то свои текущие проблемы типа террористов и санкций?

Исчерпывающе точного ответа на этот вопрос, как отмечено выше, нет. Но если переформулировать его так: «Возможен ли в принципе некий «русский проект» для Сирии и Ближнего Востока?» — то ответ будет исчерпывающе точным: «Да, возможен». Речь идет прежде всего о том, что, закрепившись в Сирии, Россия решает множество важнейших уже в ближайшей перспективе проблем — не только для себя, но и для всего мира.

Сирия—Ирак—Иран—Пакистан (возможно, вместе с Афганистаном) — это один из кратчайших маршрутов нового «Великого Шелкового пути», который должен связать Китай с Европой (остальные два, Северный морской путь и Транссиб, находятся под контролем России). Пока этот маршрут «закрыт» конфликтами на Ближнем Востоке, которые поддерживает и раздувает «коллективный Запад» во главе с США. Но и Китай, и Иран, и (пока частично) Пакистан уже объективно заинтересованы в том, чтобы данный маршрут заработал (недавно состоялась передача Пакистаном КНР глубоководного морского порта Гвадар, построенного еще в 2007 году для перевалки китайских грузов по пути в Европу, минуя «южные моря»).

Проблема — только в Ираке и Сирии. Не эту ли проблему решают сегодня российские ВКС, фактически определяя ключевое участие нашей страны и в третьем маршруте «Великого Шелкового пути», переформатирующем все лицо нынешней мировой экономики, а значит — и мировой политики?

Что касается следствий такой трансформации: политических, экономических, технологических, энергетических, логистических и т. д., — говорить об этом можно бесконечно, но все подобные разговоры будут иметь смысл только после того, как окончательно решится ближневосточная проблема в ее сирийско-иракском варианте. И совершенно понятно, что без боя, без отчаянной «последней схватки», известной нам по тысячам голливудских фильмов, нынешние «хозяева» «Исламского государства» Сирию не сдадут, они будут цепляться за нее мертвой хваткой, используя для этого все средства: от угроз масштабного военного конфликта до кампании «невинных» вопросов: «Что мы забыли в Сирии?»

К этому сегодня можно добавить, что 29 сентября 2015 года нефть марки Brent стоила на мировом рынке 48,53 доллара за баррель, а сегодня, 29 сентября 2019 года — 61,87 доллара. Россия за эти четыре года экспортировала только «черного золота» чуть менее миллиарда тонн, а финансовый довесок, полученный только по одной этой статье, измеряется минимум в 60 млрд долл. Это — не считая других энергоносителей, в том числе газа, с учетом которых сумма превосходит 100 млрд долл., или более 6 трлн рублей, почти треть бюджета РФ на 2019 год.

Кроме того, сформирован мощный «ближневосточный треугольник» Россия—Турция—Иран, который явно переформатирует весь ближневосточно-каспийский регион «под себя», шаг за шагом выдавливая оттуда наших американских партнеров. Даже если бы мы «забыли в Сирии» только это, уже в этом случае решение четырехлетней давности полностью оправдало бы себя.

1 Организация запрещена на территории РФ.