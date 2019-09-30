Грузинская делегация отказалась участвовать в открытии сессии ПАСЕ из-за России

Тбилиси, 30 сентября. Грузинская делегация отказалась участвовать в торжественных мероприятиях по случаю открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с восстановлением права голоса РФ в этой организации. Об этом заявила журналистам в понедельник вице-спикер парламента Грузии, председатель грузинской делегации в ПАСЕ Тамара Чугошвили.

«Большинство депутатов ПАСЕ поддержало возвращение России, и сегодня только несколько государств выступают против этого. Соответственно, мы находимся в координации с этими странами», — сказала она в интервью телекомпании IMEDI.

По словам Чугошвили, Грузия не собирается участвовать в различных мероприятиях и встречах или пленарной сессии, которые носят торжественный характер.

Российская делегация РФ в ПАСЕ весной 2014 года из-за событий на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, а также участвовать в мониторинговых миссиях и входить в состав руководящих органов организации. В 2015 году ПАСЕ два раза рассматривала вопрос о восстановлении полномочий Москвы, но тогда рестрикции лишь ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и в последующие годы перестала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

В конце июня текущего года участники сессии ПАСЕ утвердили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 29 августа глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления в эфире НСН высказал сомнения в примирении России и Грузии.