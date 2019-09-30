Вассерман назвал причину стремительной русификации Львова

Попытки Киева сделать из украинцев антирусских провалились. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал известный публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Стремительная русификация

Город Львов стремительно русифицируется. Об этом заявил известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

«Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, что все городские говорят по-русски, и это диффузное явление, которое стало появляться зонально, потому что, действительно, во Львове стало намного больше… Мне бросается в глаза, что люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания все чаще обращаются ко мне почему-то по-русски, еще я его на улице слушают», — рассказал шоумен.

По его мнению, причина в этом кроется в «упущенных возможностях украинизации поколения, рожденного уже в вольной Украине». Кроме того, он не исключил и влияние российского медиа-продукта.

Создание антирусских

Как отметил Анатолий Вассерман, русификация Львова связана в первую очередь с хозяйственными соображениями. Как не крути, а основным экономическим партнером Украины была и в обозримом будущем будет Россия. За пределами Российской Федерации украинцы нужны разве что в качестве бесправной рабочей силы. Причем по большой части им предлагается не квалифицированная работа, обращает внимание публицист.

«Даже те, кто вроде бы ориентируются на Польшу, на поездки туда на заработки, догадываются, что перспективный рынок находится с противоположной стороны Украины. И поэтому так или иначе они пытаются подстроиться под этот перспективный рынок. Но дело не только в рынке. Дело еще и в том, что украинцы — это часть русского народа. И это вполне очевидно. Все попытки превращения украинцев в антирусских, а эти попытки начались еще полтора века назад, рано или поздно, так или иначе, но проваливаются. Что лично меня очень радует», — заключил Анатолий Вассерман.

В то же время украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал первому на территории Украины сервису вызова авто через Интернет «Уклон», потому что водитель прибывшего за ней такси отказался говорить по-украински. При этом это уже не первый случай конфликта Ларисы Ницой с водителем такси. В декабре 2018 года писательница устроила скандал из-за таксиста, посмевшего назвать россиян «хорошими людьми».