Москва, 30 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Абхазии Рауля Хаджимба с Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Об этом рассказали в пресс-службе президента республики.

Путин уточнил, что Москва продолжит «оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности». Кроме того, Россия будет помогать Абхазии в решении актуальных задач социально-экономического развития. Президент России подчеркнул, что отношения двух стран развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.

Путин поздравил президента Абхазии с Днем Победы и Независимости. Кроме того, Путин пожелал «братскому абхазскому народу мира и благополучия».

Ранее российский лидер Владимир Путин принял предложение правительства РФ подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Перед подписанием нового соглашения Россия и Абхазия должны будут провести переговоры, в которых примут участие МИД и Минобороны РФ. Отмечается, что в ходе выработки данного соглашения в его проект «разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера». Иными словами, главное останется неизменным — Россия намерена серьезно вложиться в качественную модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии корреспонденту ФАН подчеркнул, что от данного решения выиграет не только Абхазия, но и Россия. Денежные средства, выделенные дружественному государству, позволят повысить безопасность в мире. Также он отметил, что решение было грамотно проработано и не потребует дополнительного финансирования.

При этом российский политик выразил мнение, что решение главы государства существенно не повлияет на расклад на международной арене, поскольку Запад все время пытается предать Россию обструкции и не намерен останавливаться.