Посольство назвало грубой провокацией сообщения о «спецназе РФ» на Шпицбергене

Осло, 30 сентября. Сообщения на норвежском портале Aldrimer.no о «российском спецназе в Норвегии» не имеют ничего общего с действительностью. Об этом говорится в сообщении посольства Российской Федерации в Осло.

Ранее в норвежской прессе появились сообщения о якобы российских специальных подразделениях на Шпицбергене. Российское дипломатическое представительство назвало данную информацию грубой провокацией.

«Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — следует из комментария дипмиссии.

Кроме того, дипломаты подчеркнули, что рассматривают это как вброс и «неуклюжую попытку» оправдать рост денежных трат на оборону.

Соответствующие методы «не соответствуют журналистской этике», резюмировали в посольстве.