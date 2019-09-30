Саакашвили назвал сроки своего возвращения в Грузию

Тбилиси, 30 сентября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшие месяцы вернется в родную страну, чтобы восстановить ее государственность».

«Нет ничего секретного. Правда, что и на Украине я чувствую себя хорошо, но когда теряешь родину…» —сказал он в эфире «Мтавари архи».

Напомним, в Грузии Саакашвили и его партия находились у власти целых девять лет. В 2012 году были проведены парламентские выборы, победу на которых одержала «Грузинская мечта»​​​. В 2013 Саакашвили покинул Грузию. На родине против него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них суды уже заочно осудили его к лишению свободы.

Кроме того, он объявлен во внутригосударственный розыск. В Тбилиси заявляли, что беглый экс-президент будет задержан как только пересечет границу. Однако Саакашвили это не останавливает.

В 2015 году одиозный политик получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области. Правда, в ноябре 2016 года Петр Порошенко (занимавший тогда пост президента Украины) уволил его из-за значительного ухудшения экономических показателей региона.

Как отмечает «Газета.ру», буквально в июле Саакашвили заявил, что хочет решить проблемы Украины, «зачистить ее от коррупционеров». Помимо этого он сообщил о готовности «спасти Одессу» или благоустроить Киев.