Тегеран назвал законными действия йеменских хуситов против Саудовской Аравии

Тегеран, 30 сентября. Иранские власти считают, что мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» предпринимают действия против Саудовской Аравии в соответствии с законным правом народа Йемена на защиту. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель дипломатического ведомства Ирана Аббас Мусави.

«Действия народа Йемена против Саудовской Аравии — это законное право страны отвечать на агрессию», — сказал спикер иранского ведомства.

Он указал на то, что иранские власти готовы отправить гуманитарную помощь в Йемен при первой же возможности. Мусави добавил, что в настоящее время это невозможно, поскольку «Йемен находится в осаде», сообщает ТАСС.

Напомним, в середине текущего месяца нефтяные предприятия Saudi Aramco, расположенные на востоке Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах». Глава Госдепа США Майкл Помпео, а также власти Саудовской Аравии обвинили Тегеран в причастности к атакам на предприятие Saudi Aramco. Иранские власти назвали эти обвинения голословными и беспочвенными.