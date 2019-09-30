Эксперты рассказали, как избавиться от боли в суставах

Москва, 30 сентября. Скованность и боли в суставах — одна из самых распространенных проблем, с которыми люди сталкиваются с возрастом. Чаще всего врачи советуют использовать суставную жидкость для сохранения подвижности, однако это помогает далеко не всегда.

В этом случае для сохранения подвижности и улучшения структуры хряща пациентам назначаются хондропротекторы и препараты на основе гиалуроновой кислоты.

Вторая обеспечивает амортизацию хряща, а также избавляет пациента от болей. Нередко гиалуроновую кислоту прописывают при артрозах, аллергии на терапию нестероидными препаратами и при невозможности помочь нехирургическим путем, пишет Planet Today.

Медики также рекомендуют использовать наколенники, лангеты, которые помогают снизить нагрузку на сустав, и советуют избавиться от лишнего веса, что тоже будет способствовать уменьшению боли.

Ранее сообщалось об исследовании американских ученых способов профилактики развития артрита у пожилых людей. Для этого достаточно всего часа прогулок и легких упражнений в неделю. По словам специалистов, потратив всего 10 минут на выполнение физических упражнений ежедневно, пожилые люди могут достичь впечатляющих результатов. Этого будет достаточно, чтобы в старости сохранять самостоятельность и подвижность.