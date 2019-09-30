Известная певица поддержала возвращение мужа Заворотнюк на лед

Москва, 30 сентября. Известная российская певица Алина Ботановна высказалась в поддержку решения фигуриста Петра Чернышева выйти на лед, несмотря на тяжелую болезнь его супруги — актрисы Анастасии Заворотнюк.

Напомним, Чернышев в октябре должен появиться в ледовом шоу, которое пройдет в Санкт-Петербурге. В связи с этим, по словам певицы, фигурист постоянно слышит в свою сторону негативные высказывания.

«Все осуждают артиста за то, что он хочет оставить Анастасию в тот момент, когда она так тяжело болеет», — сказала Алина Ботановна.

Как отметила исполнительница, те, кто осуждает Чернышева, не имеют понятия, что чувствуют люди, переживающие тяжелую болезнь близкого человека. Ботановна читала, что фигурист буквально живет возле палаты Заворотнюк в клинике. Певица подчеркнула, что в таких условиях можно сойти с ума от переживаний.

«И я поддерживаю его выбор, несколько дней сконцентрироваться на работе — один из возможных спасательных кругов, когда твоей второй половине тяжело, но ты бессилен», — сказала исполнительница порталу «Дни.ру».

Напомним, в начале сентября СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга, передает Infox.ru. Родственники звезды «Моей прекрасной няни» официально не подтвердили эту информацию. Более того, дочь актрисы Анна призвала журналистов оставить их семью в покое, пишет РИАМО.

Ранее ведический астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев заявил, что судьба Заворотнюк решится в ближайшие четыре месяца. По его словам, причиной болезни актрисы могли стать бьюти-процедуры.