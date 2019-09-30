Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

Каждый месяц в России вступают в силу новые законы и правила, которые существенно меняют жизнь разных категорий граждан. Федеральное агентство новостей рассказывает о главных нововведениях октября с помощью инфографики.

Пенсии

С 1 октября 2019 года будут проиндексированы на 6,3% пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков.

Размер прибавки рассчитывается индивидуально в зависимости от должности, звания и выслуги лет пенсионера. После индексации средний размер пенсии бывших военных и силовиков составит 26,2 тысячи рублей.

Зарплаты

Также с завтрашнего дня увеличатся зарплаты бюджетников, не затронутых майскими указами. Они будут проиндексированы не менее чем на 4,3%. Индексация коснется персонала детских садов, юристов, бухгалтеров, кадровиков, технических работников и социальных психологов.

Кроме того, будут проиндексированы оклады военнослужащих и правоохранителей, сотрудников МЧС, гидробиологов, океанологов, работников селекционно-семеноводческих центров, ветеринарной службы, лесников и многих других бюджетников, не относящихся к социальной сфере.

Цены

С 1 октября ставки налога на добавленную стоимость на фрукты и ягоды снизятся до 10%, а ставки НДС на пальмовое масло, напротив, вырастут до 20%. Соответственно, плодово-ягодная продукция отечественного производства на российских прилавках подешевеет, а продукты, содержащие небезопасный для здоровья человека заменитель молочного жира, наоборот, станут менее доступными.

Суды

С завтрашнего дня в России начнут работать новые суды апелляционной и кассационной инстанции общей юрисдикции, которые будут структурно самостоятельными судебными инстанциями, являющимися вышестоящими по отношению к областным и равным им судам.

Также с 1 октября в судах заработает новый институт защиты интересов группы лиц, который будет действовать при наличии общего ответчика, общих интересов и одних способов защиты прав группы.

Европротокол

С 1 октября меняется перечень условий, при которых не нужно вызывать сотрудников ГИБДД на место ДТП. Оформить европротокол теперь можно, если вред причинен только автомобилям и в аварии участвовали транспортные средства, имеющие полисы ОСАГО. То есть наличие или отсутствие разногласий, ранее являвшиеся обязательным условием для самостоятельного оформления документов о ДТП, отныне не учитываются. Главное, чтобы авария была зафиксирована с помощью специального мобильного приложения Союза автостраховщиков или устройства ГЛОНАСС, подтверждающего факт ДТП и его координаты.

Кроме того, теперь максимальная выплата за ремонт по европротоколу для всех регионов РФ будет составлять 400 тысяч рублей.

Хостелы

Отныне запрещено размещать хостелы и гостиницы в жилых многоквартирных домах. Теперь помещения для предоставления гостиничных услуг необходимо перевести из жилого в нежилой фонд. При этом оно должно быть на первом этаже дома и иметь отдельный вход.

Кредиты

С 1 октября банки ужесточат требования к заемщикам. Перед оформлением кредита будет рассчитываться долговая нагрузка, представляющая собой соотношение между действующими кредитными обязательствами и совокупным официальным доходом клиента. Если она окажется выше 50%, то в выдаче кредита может быть отказано.

Балконы

Согласно новым правилам пожарной безопасности, вступающим в силу с 1 октября 2019-го, на балконах и лоджиях жилых домов, общежитий и гостиниц запрещается разводить открытый огонь. В МЧС пояснили, что этот запрет касается не только приготовления шашлыков или зажжения свечей, но и курения. Штраф за нарушение составит до 3 тысяч рублей, а если оно привело к пожару — до 5 тысяч.