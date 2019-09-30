Либеральные СМИ не смогли превратить уволенного актера Илью Деля в жертву «политических репрессий»

В попытках создать видимость политических репрессий в России и сотворить новую «жертву режима» либеральные СМИ раздули историю с увольнением артиста Ильи Деля из Александринского театра. Искажение фактов изданиями привело к тому, что худруку театра и самому актеру пришлось давать пояснения.

Странное увольнение Деля

Раскрутка истории с увольнением Ильи Деля началась с его собственной записи, опубликованной в Facebook. В посте актер указал, что по прибытии на работу в Александринский театр узнал о своем увольнении. При этом никто из руководителей-режиссеров не пояснил причины прекращения трудовых отношений. Лишь вскользь прозвучало, что театр не устроил график артиста, который имеет высокую занятость на стороне. Открытых разговоров, по словам актера, не было.

Илья Дель, размышляя о причинах увольнения, иронично предположил, что его могли выгнать из театра за участие в политических пикетах.

«Вот сижу теперь голову ломаю, что вдруг произошло-то… Прям кидалово какое-то… Грешным делом мысли и до пикетов долетать начали…» — написал он.

«Либеральное искажение»

Инцидент с увольнением артиста моментально подхватили либеральные региональные и федеральные издания, принявшись клепать «сенсационные материалы» с акцентом на том, что разрыв отношений произошел именно из-за пикетов.

Обратим внимание: сам Илья Дель в своей записи не уточнял, какие именно пикеты он имеет в виду. Хотя актер действительно имеет активную гражданскую позицию и выражал поддержку актеру Павлу Устинову.

Однако либеральные СМИ использовали акт «актерской солидарности» Деля, чтобы в очередной раз запустить пропаганду поддержки протестной акции по освобождению «политзаключенных». Издания стремительно стали напоминать в заголовках и материалах о так называемом «московском деле», передергивая слова самого артиста и выставляя его предположение в качестве утверждения.

В искажении фактов были замечены такие издания, как «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Бумага», «Луна» и другие.

В том, что заявление актера искажается, сомневаться не приходится. Достаточно сравнить оригинал записи Деля в Facebook с материалом того же «Эха Москвы», в котором утвердительно указано, что артист не видел других причин своего увольнения, кроме политических. То же самое написало «Радио Свобода».

Официальное пояснение ситуации

Активное освещение увольнения и раздувание скандала в СМИ привлекло внимание героев сложившейся ситуации, которые вынуждены были дать пояснения, чтобы избежать кривотолков и ненужных инсинуаций.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин на официальной странице театра в Facebook объяснил, что Дель отказывался от предложенных ролей и переносил репетиции на выпуске последней премьеры, а также высказывал сомнения относительно участия в репетициях следующего спектакля. По словам Фокина, с артистом разговаривал заведующий актерской труппой. Он объяснял отсутствие возможности у театра поддерживать постоянные отношения с актером из-за его графика и востребованности, так как есть риски срыва постановок. Актеру было предложено перейти на разовые контракты, с чем он и согласился. Худрук театра возмутился, что в посте актера факты перевернуты с ног на голову.

В свою очередь Илья Дель также указал в новой записи, что не хотел никого так сильно волновать новостью о своем увольнении. По словам актера, СМИ подхватили и раздули ситуацию. Артист пояснил, что его слова о политических мотивах разрыва отношений были всего лишь предположением, а сам он не считает эту версию единственно верной и окончательной.

Оппозиция «эксплуатирует солидарность»

В завершение отметим, что либеральные СМИ не случайно ухватились за историю с увольнением актера Александринского театра и припомнили «московское дело». Инцидент с арестом Павла Устинова дал понять, что актерская среда имеет высокую степень сплоченности и реакционности. Даже знаменитости готовы критиковать власть и открыто выступать в поддержку своих коллег. Сегодняшней оппозиции, стремящейся к дестабилизации общества, это играет на руку, так как позволяет поддерживать накал в социуме на фоне затихающих протестных настроений после летних «выборных митингов» в Москве и Санкт-Петербурге. По этой причине «Навальный Live» и либеральные СМИ так рьяно раскручивали критические мнения актеров относительно ареста Устинова: Александра Паля, Александры Бортич, Никиты Ефремова и других. Даже сегодня во время трансляции с митинга в Москве на проспекте Сахарова ресурс «Фонда борьбы с коррупцией» еще раз прокрутил ролики с мнением актеров, вступившихся за Устинова. Им выгодно эксплуатировать солидарность и образ невинно осужденной жертвы.

Ситуацию, в которую попал Илья Дель, также планировали использовать, чтобы создать видимость «политических репрессий» в России и сотворить новую «жертву режима». Однако «операция» провалилась из-за своевременно появившихся уточняющих комментариев участников истории.