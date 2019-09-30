Украина надеется подписать новую программу с МВФ до конца 2019 года

Киев, 30 сентября. Верховная рада Украины надеется на подписание новой трехлетней программы с Международным валютным фондом (МВФ) в конце текущего года. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава правительства страны Алексей Гончарук.

Миссия МВФ посетила украинскую столицу в период с 12 по 26 сентября для проведения консультаций с киевскими властями. По результатам работы миссии стало известно, что МВФ продолжит обсуждение новой программы для Украины в ближайшие недели. Впрочем, в заявлении были отмечены крайне низкие темпы роста экономической отрасли Украины.

«Это начало переговоров, которые будут продолжаться как минимум несколько месяцев, до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа», — заявил украинский премьер.

Глава правительства Украины также отметил, что через «пару недель несколько ключевых министров отправятся в офис МВФ, чтобы продолжить переговоры».

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в конце прошлого года фонд ратифицировал кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составлял год и два месяца. При этом 1,4 миллиарда долларов были выплачены сразу, а выделение последующих траншей зависело от результатов шестимесячных наблюдений. Изначально украинская сторона ожидала очередного транша от МВФ в мае, затем — в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового кабинета министров Украины.