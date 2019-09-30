В России создадут дешевый космический грузовик «Арго»

Москва, 30 сентября. Многоразовый дешевый космический грузовой корабль собирается создать частная российская компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС).

Представители МТКС рассказали, что над созданием космического грузовика планируется работать при сотрудничестве со специалистами госкорпораций Роскосмос, Росатом и Ростех. Перспективный корабль будет носить название «Арго». Один такой грузовик сможет совершать 20 пролетов до Международной космической станции и обратно. По данным РИА Новости, «Арго» сможет доставлять на МКС до двух тонн груза и возвращать со станции до одной тонны. Комплекс по производству и сборке дешевых космических грузовиков могут открыть в Московской области, Воронеже или Казахстане. Один цикл использования корабля оценивается примерно в 11,5 млн долларов.

Над созданием «Арго» работает генеральный конструктор корабля «Федерация» Николай Брюханов. Первые летные испытания нового грузовика могут провести в 2023 году, а регулярные пуски к МКС — в 2026 году.

На сегодняшний день в России есть только космические транспортные корабли «Прогресс М». Они способны перевозить 2,6 тонны грузов, а их использование обходится в 29,5 миллиона долларов. При этом, как отмечает телеканал «360», «Прогресс М» не может возвращать грузы на Землю обратно с МКС. Более того, при попадании в атмосферу после схода с орбиты он полностью сгорает.