Синоптики сообщили россиянам о возвращении теплой погоды

Москва, 30 сентября. В центральную часть Российской Федерации на текущей неделе вернется почти летняя погода. Об этом сообщил журналистам ведущий синоптик Гидрометеорологического центра Леонид Ананьев.

По словам синоптика, в ночное время суток ожидается до 8-13 градусов выше ноля, в дневное — 15-18. На юге Центрального федерального округа (ЦФО) — в Воронежской, Белгородской, Липецкой областях — столбики термометров покажут до 22 градусов, однако возможны осадки в виде дождей.

Как пишет «Российская газета», на северо-западе — Ленинградская, Псковская области — ночью ожидается до 9 градусов выше ноля, днем — 9-14.

В столичном регионе в начале недели также ожидаются дожди. Ночью специалисты прогнозируют от 5 до 14 градусов тепла, днем — до 19 градусов.

Кроме того, теплая погода установится и в Поволжье, сообщает «ФедералПресс».

Также отмечается, что на юге страны продолжится «бархатный сезон». К предстоящей среде температура в Краснодарском крае и побережье Черного моря достигнет отметки в 25 градусов.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за сильного ветра.