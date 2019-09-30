Россияне смогут предъявлять водительские права с экрана смартфона

Москва, 30 сентября. Россияне смогут в будущем предъявлять водительское удостоверение со своих смартфонов. Об этом сообщил глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Он уточнил, что инициатива внедрения электронных водительских прав сейчас находится в разработке. Предполагается, что в будущем будет создана электронная версия водительского удостоверения, которую затем интегрируют в смартфон. Именно ее и будет предъявлять водитель в случае необходимости. При этом останется возможность получить пластиковые права, которые используются сейчас, например, для выезда за границу.

Черников пока не смог назвать точных сроков появления электронных водительских прав. В интервью ТАСС он сообщил, что для начала необходимо модернизировать оборудование, которое используется при оформлении водительских удостоверений. Кроме того, по словам главы ГИБДД, нужно изменить нормативные правовые акты, которые регламентируют порядок выдачи водительских прав.

Ранее Черников рассказал, что ГИБДД разрешит будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительского удостоверения. Кроме того, сейчас разрабатывается проект, который позволит повысить качество оценки умений учащихся автошкол, пишет «Вечерняя Москва». Во время сдачи экзамена планируется сместить акцент на адаптацию к управлению автомобилем в реальных условиях.