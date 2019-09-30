Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки беспилотников на НПЗ

Эр-Рияд, 30 сентября. Наследный принц и глава министерства обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в эфире телевизионного канала CBS рассказал, почему средства ПВО королевства не смогли отразить атаки на нефтяные объекты.

По его словам, Саудовская Аравия размером практически с континент, в связи с чем контролировать всю страну сложно.

«Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью», — пояснил он.

Принц обратил внимание на то, что противовоздушная оборона Саудовской Аравии включает в себя американские ракетные системы Patriot и Hawk, которые не предназначены для ликвидации дронов. При этом Аль Сауд добавил, что главная цель атаки — свидетельство того, что «нападавшие действительно глупы».

Несколько саудовских предприятий нефтегазовой государственной корпорации Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), после чего королевство было вынуждено уменьшить производство нефти более чем в два раза, сообщал Infox.ru.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии. Однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. Иранские власти все опровергли, назвав это ложью. Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, глава Белого дома Дональд Трамп дал указание существенно ужесточить антииранские санкции.