Белый дом поручил Украине начать диалог с Россией, в том числе в ПАСЕ. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Диалог с Россией

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила о том, что необходимо поддерживать диалог с Российской Федерацией.

Ранее украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Украина объяснила подобный шаг «реагированием Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ».

В свою очередь Елизавета Ясько сообщила, что отказ от общения с Москвой — неправильное решение. «Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — заявила она.

Ясько подчеркнула, что отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ демонстрирует «последовательность» Украины, иначе Киев выразил бы согласие стать частью «несправедливого процесса по возвращению России». Сама Ясько посетит сессию в качестве гостя.

Отсутствие суверенитета

Как отметил Виталий Милонов, политическое шатание Украины из стороны в сторону связано с отсутствием суверенитета.

«Хорошо, что хоть с помощью других стран Украину пытаются хоть как-то впихнуть в рамки цивилизованного государства. Которое готово не только устраивать перфомансы, бегать в вышиванках, показывать рваные флаги и сверкать пульками, но и быть государством, способным вести диалог в рамках международного права и дипломатии», — пояснил Виталий Милонов.

Депутат напомнил, что Европа уже неоднократно намекала Украине на необходимость диалога с Россией. По словам политика, американский лидер Дональд Трамп об этом говорил Киеву уже напрямую.

«Он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он обязан начать диалог с Россией. Киев думает, что их проблемы будут решаться не самой Украиной, а тем, кто вместо Украины. После указания Трампа Киев немного одумался. Вряд ли это можно назвать доброй волей украинского руководства», — заключил Виталий Милонов.

Ранее в ПАСЕ восстановили все права российской делегации. Украина и еще шесть стран заявили, что покинут ассамблею, если это произойдет. В свою очередь Киев также отозвал из Страсбурга своего посла. Однако позднее два из семи государств, объявивших демарш (Грузия и Литва), изменили свое решение.