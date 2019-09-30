Москва, 30 сентября. Госавтоинспекция России даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

По его словам, вводится механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов. Человек, получивший отрицательную оценку на экзамене, сможет оспорить итоги испытания. Оценку отменят в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена.

Как пишет ТАСС, россиянам разрешат оспаривать результаты экзаменов на получение водительских прав, глава ведомства уточнил, что эта мера должна повысить качество оценки навыков и умений, приобретенных будущими водителями в процессе обучения в автошколе.

В январе Госавтоинспекция представила обновленные правила сдачи экзамена на водительские права. Документ был обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Одним из основных нововведений станет объединение «площадки» и «города» в единый экзамен. Однако тестирование кандидатов в водители, или теория, остались без изменений.

Вождение на площадке начинающие водители должны демонстрировать автоинспектору на закрытых территориях с твердым покрытием, где ограничено движение пешеходов и малоинтенсивное движение постороннего транспорта. После этого экзаменуемый допускается к условиям полноценного городского движения. Теперь выпускникам автошкол предстоит обязательная демонстрация умения обгона других участников движения, а также проезд по автомагистралям.

Будут также необязательные элементы вождения в городе — пересечение железнодорожного переезда, проезд регулируемого перекрестка, а также перестроение на двух- и более полосном участке дороги.

Результаты экзамена могут быть аннулированы, если потенциальные водители подали жалобу на действия экзаменатора или у экзаменуемых были выявлены поддельные медицинские справки. Новые правила полностью исключают присутствие в экзаменационной машине преподавателя автошколы.

Предполагается, что новые правила сдачи экзамена на водительские права, которые предложила ГИБДД, поступят на рассмотрение правительства в первом квартале этого года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ по итогам заседания Госсовета.

В опубликованном на сайте Кремля документе указывается, что поручение должно быть выполнено до 1 февраля 2020 года. На заседании Госсовета 26 июня Путин напомнил, что целью установки камер слежения на дорогах являются безопасность и сохранение жизней людей, поэтому специально прятать оборудование на дорогах не нужно.

Глава государства подчеркнул, что камеры устанавливаются для того, чтобы снизить аварийность и травматизм на дорогах. В случае, когда камеры намеренно прячут, происходит подмена смысла всех проводимых мероприятий. Путин добавил, что «вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф».

Кроме того, в перечне значатся и другие поручения по итогам Госсовета. Путин поручил к 1 декабря разработать госпрограмму по обеспечению безопасности на дорогах, создать единую федеральную систему контроля междугородних автобусных перевозок, а также снизить стоимости электроэнергии для освещения дорог.