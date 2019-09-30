Трамп хочет встретиться с автором жалобы на его беседу с Зеленским

Вашингтон, 30 сентября. Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил о желании встретиться с автором анонимной жалобы на его разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, он заслуживает того, чтобы встретиться со своим обвинителем. При этом глава США не исключил, что так называемого информатора «ожидают большие последствия», сообщает телеканал «360».

Июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в прессе о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и пожаловался своему начальству. Позже была представлена общественности полная расшифровка телефонного разговора в неотредактированной версии, а в четверг — сама жалоба.

Представители Демократической партии начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи другого государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического оппонента — Байдена. Американский лидер обвинения отрицает.

Как сообщал «ФедералПресс», практически 50% опрошенных американцев поддержали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Политолог Владимир Фесенко считает, что для Зеленского обнародование беседы стало неприятным сюрпризом, сообщал Infox.ru.