В России почти раскупили самые дорогие модели нового iPhone

Москва, 30 сентября. Самые дорогие модели нового iPhone практически распроданы в России. Об этом сообщили представители реселлеров и источники в отрасли.

На данный момент в РФ в дефиците iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов. Если заказать любую из этих моделей в официальном российском интернет-магазине Apple, то придется подождать доставки гаджета от двух до четырех недель. По данным источника в отрасли, новая партия iPhone 11 Pro и Pro Max поступит на российские склады только в октябре.

«Из-за высокого спроса на старте продаж некоторые модели в отдельных городах могут быть временно недоступны», — рассказала «Коммерсанту» представитель «М.Видео—Эльдорадо» Валерия Андреева.

В дефиците оказались новые смартфоны от Apple с большим объемом памяти. В «Вымпелкоме» и МТС подтвердили, что наибольшим спросом у россиян пользуются iPhone 11 Pro и Pro Max с объемом памяти 512 Гб и 256 Гб.

Отметим, что предварительные заказы на новые смартфоны Apple начали принимать в России 18 и 19 сентября. По данным ритейлеров, количество желающих приобрести iPhone нового поколения в два–три раза превысило показатели прошлого года.

Презентация новых смартфонов Apple прошла 10 сентября. Продажи iPhone стартовали в Москве 20 сентября, пишет НСН. Ранее эксперты рассказали, что новинки от Apple хорошо раскупаются на российском рынке, поскольку в нашей стране очень лояльно относятся к продукции американского производителя электроники.

Отметим, что iPhone 11 заняли второе место в недавнем рейтинге лучших смартфонов. Компанию Apple обошел китайский смартфон OnePlus 7T, передает «Царьград».