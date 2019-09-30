Москва, 30 сентября. Российским ученым удалось разработать технологию создания качественно новых сверхтвердых материалов.

Как объяснили специалисты, раньше любые попытки ослабить давление в камере, где изготавливались подобные вещества, приводили к тому, что они разрушались.

Как пишет газета «Известия», в России создан электрический «алмаз», ученые нашли способ при давлении в 400 тысяч раз выше атмосферного изменять материал. В результате он сохранит свои свойства и при земных условиях.

Ранее сообщалось, что ученые создали материал из панцирей крабов для замены пластика. Ученые из Технологического института Джорджии создали прозрачный гибкий материал, который в будущем может стать альтернативой пластику.

Об этом пишет ACS Sustainable Chemistry Engineering. По словам ученых, уникальный материал обладает гибкостью и прочностью. Для его создания специалисты скомбинировали целлюлозу и хитин. Последний является главным элементом твердого экзоскелета ракообразных. Кроме того, эксперты использовали полилактид, который можно получить из кукурузы или сахарного тростника.

Ранее китайским ученым удалось разработать новый материал с мембранной структурой, позволяющий отделять соль от воды. Как рассказали ученые, материал также обладает другими водоочистительными функциями. Отмечается, что специалистам удалось создать мембрану, которая состоит из труб и наноразмерных пузырьков.

Кроме того, американские ученые смогли создать новый сплав, который считается самым крепким в мире.

О разработке светил ума из Сандийских национальных лабораторий написано в статье, которая была опубликована в журнале Advanced Materials. Как оказалось, для создания этого сплава ученые совместили золото и платину.

Для понимания того, что этот сплав является исключительно крепким, ученые привели один только факт — на изготовленных из него шинах можно 500 раз объехать земной экватор, длина которого составляет более 40 тысяч километров.

«Стабильность и собственное сопротивление износу позволяет углеродосодержащим молекулам из окружающей среды скрепляться и разрушаться во время скольжения, в итоге формируя алмазоподобный углерод», — отметил ученый Джон Карри.

Как сообщает «Газета.ru», подобный сплав можно использовать в электронных устройствах, время работы которых увеличится в разы после нанесения изобретения на подвижные части.

Группа ученых из Массачусетского технологического института разработала технологию создания сверхлегкого материала, который прочнее стали в 10 раз.

Новый материал получен из хлопьев графена с помощью нагревания и огромного давления. Он имеет сравнительную плотность всего 5% и губчатую структуру, при этом обладает прочностью, которая превышает прочность стали в 10 раз.

Отмечается, что используемый для создания нового материала графен имеет огромную прочность и уникальные электропроводящие свойства. Однако до сих пор его использование было ограничено двухмерностью структуры. Новый материал лишен этого недостатка и обладает как трехмерной структурой традиционных материалов, так и уникальными свойствами графена.