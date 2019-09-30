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Первокурсник умер после занятия физкультуры в уфимском колледже

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Первокурсник умер после занятия физкультуры в уфимском колледже

Уфа, 30 сентября. Сотрудники Следственного комитета РФ по Башкирии устанавливают все обстоятельства и причины гибели студента в Уфе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального ведомства.

По имеющимся данным, студенту первого курса уфимского колледжа внезапно стало плохо во время занятия по физической культуре. Преподаватель вызвал карету скорой помощи, юношу доставили в медицинское учреждение, где он скончался.

«Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, опрашивают однокурсников, преподавателей и родных», — говорится в сообщении.

Во время проверки также будет установлено, было ли у студента заболевание, пишет «Вечерняя Москва».

В настоящее время по факту случившегося инициирована доследственная проверка.

Напомним, в прошлом году школьник скончался на уроке физкультуры в Дагестане. Оказалось, что у ребенка были проблемы со здоровьем.

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