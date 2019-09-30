Лондон, 30 сентября. Великобритании приходится постоянно находиться в состоянии войны из-за кибератак с территорий России и других государств. Об этом рассказал руководитель британского Штаба обороны генерал Николас Картер.

По его словам, «границы между состояниями мира и войны стираются». По мнению Картера, «соперничество крупных держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожают Великобритании каждый день». В Британии заявили о состоянии «постоянной войны» из-за кибератак.

Как пишет издание Daily Telegraph, основная угроза в настоящее время связана с информационным пространством и исходит с территории России и Китая.

В октябре 2018 года Великобритания обвинила российскую разведку в организации ряда кибератак, целью которых был подрыв демократии в странах Запада. Согласно заявлению Лондона, «российские хакеры» вмешались практически во все сферы деятельности — от спорта до управления транспортом.

Национальный центр кибербезопасности подготовил доклад, который стал основой для заявления британского правительства. Согласно ему, российская разведка, названная в тексте заявления «ГРУ», использовала хакерскую сеть, чтобы сеять хаос и разногласия по всему миру.

По словам властей Великобритании, российские спецслужбы «почти наверняка» (almost certainly) стояли за использованием вируса BadRabbit и взломом серверов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2017 году, вмешательством в выборы Национального демократического комитета в 2016 году, а также электронной почты ряда британских телеканалов в 2015 году.

«Действия «ГРУ» беспощадны и неразборчивы: они пытаются подорвать выборы в других странах и вмешаться в их ход», — заявил министр иностранных дел Джереми Хант.

По его словам, Британия убеждена, что за кибератаками стоит Россия. На чем основывается это убеждение, Хант уточнять не стал.

«Наше послание будет четким – мы и наши союзники разоблачим попытки «ГРУ» и подорвать международную стабильности и ответим на них», — сказал Хант.

Также власти Соединенного королевства заявили, что такие группировки хакеров, как APT 28, Fancy Bear, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berkut, Voodoo Bear and BlackEnergy Actors управляются российскими спецслужбами и действуют в их интересах.

«Схема их поведения демонстрирует нам их желание действовать, не оглядываясь на международные нормы или действующие законы; они хотят оставаться безнаказанными», — приводили слова Ханта СМИ.

Напомним, что ранее власти Великобритании обвиняли Россию в организации отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва отметила, что обвинения Лондона были голословными и не содержали в себе никаких аргументированных доказательств российской причастности.

Кроме того, МИД Великобритании обвинил российские власти в причастности к произошедшей в 2017 году на Украине кибератаке с использованием вируса NotPetya. В июне 2017 года компьютерные системы различных компаний поразил вирус-вымогатель NotPetya. Вредоносная программа атаковала компьютеры в нескольких странах, но в большей степени на Украине.

Эксперты отмечали, что вирус NotPetya создали те же злоумышленники, которые сделали атаковавшую сайты российских СМИ вредоносную программу BadRabbit.