В ЛНР сообщили о пяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Луганск, 30 сентября. Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 29 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов», — сообщил представитель народной республики.

Также в представительстве ЛНР в СЦКК рассказали, что 28 сентября бойцы ВСУ четыре раза обстреляли территорию республики. Как уточнил представитель ЛНР, огонь со стороны украинских силовиков велся из минометов 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП и гранатометов. Под обстрел попали населенные пункты Желобок, Логвиново, Голубовское и Фрунзе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться Киеву и провозгласили в Донбассе две народные республики — ЛНР и ДНР. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международной арене, в частности, в ходе переговоров в Минске. Несмотря на достигнутые соглашения, украинские военные продолжают обстреливать самопровозглашенные республики.

Так, ранее житель Горловки получил ранение при обстреле ДНР со стороны ВСУ. Кроме того, часть этого населенного пункта осталась без электроснабжения.