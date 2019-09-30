Первый снег выпал в ряде регионов России

Москва, 30 сентября. В последний сентябрьский день жителей сразу трех российских областей порадовал первый снег.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в понедельник осадки в виде мокрого снега прошли в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.

«Первый снег в Сибири выпадает обычно в период с середины до конца сентября. Осадки были у нас местами в виде мокрого снега», — пояснил пресс-секретарь УГМС Ренад Ягудин.

Напомним, что 22 сентября снег с градом выпал в некоторых районах Москвы и Московской области. В тот день солнечная погода в Подмосковье резко сменилась дождем со снегом и небольшим градом.