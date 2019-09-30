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Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией

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Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией

Москва, 30 сентября. Российские летчики с 30 сентября по 4 октября выполнят наблюдательный полет над территорией Венгрии. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, в рамках реализации международного Договора по открытому небу российская сторона намерена выполнить мониторинговый полет на Ан-30Б над территорией Венгрии. Он уточнил, что полет будет осуществлен в период с 30 сентября по 4 октября с авиабазы «Папа» (Papa). Максимальная дальность полета составит более тысячи километров.

«Ан-30Б пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором», — следует из сообщения газеты «Красная звезда».

Уточняется, что наблюдательные полеты по договору совершаются для содействия большей открытости и прозрачности в военной работе стран-участников.

На прошлой неделе сообщалось, что Штаты, Украина и Румыния выполнят наблюдательный полет над территорией России.

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Источник: Красная звезда
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