Киев, 30 сентября. Правительство Украины одобрило ряд законопроектов, включая документ о легализации игорного бизнеса в стране. Об этом говорится на сайте украинского кабинета министров. Отмечается, что проект закона предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей. Кроме того, такие услуги будут оказываться на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

На Украине одобрили законопроект о легализации игорного бизнеса. Как пишет RT, ранее президент Украины Владимир Заленский поручил подготовить и внести в парламент до 1 октября законопроект о легализации игрового бизнеса.

В августе Зеленский рассказал о планах создать украинский Лас-Вегас и легализовать азартные игры.

Этими планами он поделился на бизнес-форуме в Турции.

Зеленский убежден, что легализация азартных игр будет «стимулировать развитие туристического кластера у Черного моря». Президент Украины пояснил, что казино станут законными в пятизвездочных отелях.

«Честно говоря, я думаю, что у нас есть возможность сделать Лас-Вегас, — признался украинский руководитель. — Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории, и там все это открыть».

Он также призвал Турцию присоединиться к развитию «туристического бренда Черного моря». Он отметил, что Киев хочет видеть в Анкаре не конкурента по бизнесу, а партнера.

Напомним, запрет на игорный бизнес на территории Украины действует с 2009 года. Во время предвыборной кампании Зеленский отмечал, что допускает легализацию медицинской марихуаны на Украине, а также легализацию проституции в пределах какого-то одного города в стране.

В декабре 2014 года Кабмин Украины внес на рассмотрение депутатов Рады три законопроекта, которые предусматривают легализацию игорного бизнеса. Однако украинские парламентарии отказались включать его в повестку дня. На Украине решили создать рабочую группу и разработать новые законопроекты.

Кроме того, Зеленский анонсировал земельную реформу на Украине. Он уточнил, что в 2020 году украинские власти хотят открыть рынок сельскохозяйственных земель.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 миллионов гектаров, которая является одной из лучших в мире по качеству», — приводят его слова украинские СМИ.

Зеленский добавил, что надеется на приход на Украину турецких инвесторов. В конце прошлого года депутаты Верховной рады продлили мораторий на продажу сельскохозяйственных земель до 2020 года. Их площадь на Украине составляет около 42,7 миллиона гектар.

Ранее украинский бизнесмен Павел Фукс посоветовал Зеленскому сделать три шага для спасения страны. В этот список вошли открытие земельного рынка, поддержка нефтегазодобывающей отрасли и заморозка выплат по внешним долгам Украины хотя бы на 20 лет.