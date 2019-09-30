В России потушены все лесные пожары. События дня. ФАН-ТВ

Лесные пожары отступили В России наконец ликвидированы все лесные пожары. К концу прошлой недели, по данным Авиалесоохраны, в стране горело 154 га леса, большая часть из них — в Красноярском крае. На сегодняшний день стихия отступила уже окончательно. Напомним, что на пике активности общая площадь лесных пожаров в Сибири достигала около 3 млн га. К тушению огня привлекались силы МЧС и Минобороны, а Красноярский край, Иркутская область и Якутия получили финансовую помощь от Правительства (в размере 6 млрд рублей). Именно в этих регионах огонь разгорелся наиболее сильно. Прямой угрозы населенным пунктам, к счастью, удалось избежать.

Поправки в Налоговом кодексе В Налоговом кодексе России вскоре ожидаются нововведения. Президент страны Владимир Путин подписал ряд законов, освобождающих от НДФЛ сразу несколько категорий граждан. В частности, студентов и аспирантов, получающих от образовательных учреждений материальную поддержку до 4000 рублей в год. Кроме того, НДФЛ не будет распространяться на доходы россиян, пострадавших от стихийных бедствий, терактов и других ЧС. Эти поправки также касаются семей потерпевших. Для них, к слову, закон будет иметь обратную силу: льготы распространятся на всех, кто понес убытки от стихии с начала текущего года. Что касается самих поправок, они появятся в налоговом кодексе с 1 января 2020-го.

Трамп потребовал очной ставки Тем временем президент США Дональд Трамп решил провести очную ставку со своими противниками. Американский лидер потребовал встречи с главой Комитета по разведке в Конгрессе США Адамом Шиффом, а также с таинственным информатором, который передал демократам информацию о переговорах с украинским коллегой — Владимиром Зеленским. Своих оппонентов Трамп обвинил в искажении его слов и даже в шпионаже. Напомним, что телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля. По мнению лидеров демпартии, президент США потребовал начать расследование против сына Джо Байдена — Хантера, в прошлом одного из руководителей Burisma Group, крупной газовой компании на Украине. Как выяснилось из опубликованной стенограммы, президенты действительно говорили о Байдене, но признаков давления и угроз со стороны Трампа так и не нашлось. Тем не менее демократы все громче вновь говорят о возможном импичменте.