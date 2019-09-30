Нью-Йорк, 30 сентября. Американская сеть магазинов одежды и аксессуаров Forever 21 подала в суд документы с просьбой признать ее банкротом. Об этом говорится в заявлении компании, которое появилось на сайте.

Американская торговая сеть Forever 21 объявила себя банкротом. Отмечается, что часть магазинов, расположенных в Соединенных Штатах Америки, закроются. Остальная часть продолжит работу. Администрация Forever 21 намерена осуществить реструктуризацию бизнеса. Как передает телеканал CNN, таким образом в компании, основанной в 1984 году, хотят добиться существенной прибыли. Как пишут средства массовой информации, будут до 180 из 800 магазинов сети.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с помощью «фейковых новостей» СМИ пытаются разрушить американскую экономику.

По мнению Трампа, «фейковые СМИ» ставят своей целью не только подорвать экономику США, но и навредить ему лично. Сделать это у них не получится, подчеркнул американский президент.

«Фейковые новостные СМИ делают все, чтобы вызвать крах экономики, потому что думают, что это навредит мне и моему переизбранию. Но у них есть проблема — экономика слишком сильная, мы скоро одержим большую победу в торговле, это знают все, включая Китай», — написал он в своем Twitter.

В августе американские биржевые индексы резко снизились на фоне новостей, в которых высказывались опасения по поводу дальнейшего роста экономики США и Германии, а также торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Трамп поспешил опровергнуть эту информацию, заявив, что экономика по-прежнему обладает солидным запасом прочности, что подтверждается потоком новых инвестиций.

«У нас будет очень длительный период богатства и успеха», — подчеркнул американский лидер.

Говоря об американо-китайской торговой войне, Трамп заявил, что она не продлится долго, а экономика США в ходе нее «становится все крепче». Вместе с тем глава Белого дома выступил с резкой критикой в адрес Федеральной резервной системы США за слишком медленное, по его мнению, снижение учетной ставки.

Как пишет «Газета.ру», в среду индекс Dow Jones достиг максимального падения в нынешнем году, а девять самых богатых бизнесменов мира лишились в совокупности около 18 млрд долларов из-за снижения американских фондовых индексов.

Некоторые представители СМИ хотят видеть рецессию, но экономика США очень далека от этого, заявил президент США Дональд Трамп.

«Рецессия связана с некоторыми людьми в СМИ, которые хотят ее видеть. Но мы очень далеко от рецессии», — заявил глава Белого дома на встрече с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

По словам Трампа, рост экономики США будет заметен, «если Федеральная резервная система будет делать свою работу». В частности, по словам американского президента, «ФРС должна сократить ставку как минимум на 100 базисных пунктов (один процентный пункт) за весь период».

Глава Белого дома также прокомментировал возможность снижения налога на зарплату. По его словам, данный вопрос обсуждается властями. Трамп обратил внимание на то, что сегодня в США «работает больше человек, чем когда-либо за всю историю страны, почти 160 млн».