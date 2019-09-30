Актриса из «Счастливы вместе» рассказала, употребляла ли Бочкарева наркотики на съемках

Москва, 30 сентября. Актриса Дарья Сагалова рассказала, что ее коллега по сериалу «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева не употребляла наркотики на съемочной площадке.

Размышлениями на тему артистка поделилась с корреспондентом URA.RU после разразившегося в выходные скандала – якобы звезды сериала, сыгравшая в ленте Дашу Букину, была задержана с наркотиками.

«Видео с задержанием я не смотрела, новость об этом слышала. Когда мы работали вместе, я никогда ничего за ней не замечала, при себе у нее никогда ничего не было. Мне кажется, толкнуть ее на употребление наркотиков ничего не могло», — пояснила Сагалова.

Как напоминает RT, актрису и телеведущую Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками в нижнем белье. Звезду сериала «Счастливы вместе» остановили сотрудники полиции, которым показалось странным поведение Бочкаревой. Кроме того, сообщалось, что по месту жительства актрисы прошел обыск, но там ничего не обнаружили.

Позднее актриса опровергла информацию о задержании с кокаином. Она считает, что кто-то хочет заработать на ее имени. Бочкарева заявила, что в настоящий момент находится дома с детьми.

Кроме того, режиссер телевизионного сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов отреагировал на вероятное задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотическими средствами. Он отметил, что ему сложно представить 39-летнюю артистку с наркотиками.