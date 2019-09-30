Украинский шоумен обеспокоен стремительной русификацией Львова

Львов, 30 сентября. Украинский Львов очень быстро русифицируется, в супермаркетах и кафе персонал и посетители общаются по-русски. Об этом заявил в эфире YouTube-канала «НТА» украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

«Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, что все городские говорят на русском языке, и это диффузное явление, которое стало появляться зонально, поскольку в реальности во Львове стало намного больше…», — выразил беспокойство он.

По его словам, люди в магазинах, в сфере обслуживания намного чаще обращаются к нему по неясным причинам по-русски. Мухарский не исключил, что это происходит якобы из-за влияния российского информационного продукта.

Ранее сообщалось, что скандальная украинская писательница Лариса Ницой закатила истерику таксисту из-за того, что он говорил на русском языке. По ее словам, шофер заявил, что не намерен разговаривать на украинском, после чего «выдал всю обойму фраз, которыми изъясняются все антиукраинские гниды».

Как сообщала «Газета.Ru», отношения России и Украины ухудшились после государственного переворота на Украине, воссоединения Крыма с РФ и начала гражданской войны в Донбассе в апреле 2014 года. Тогда Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев постоянно нарушает взятые на себя обязательства.