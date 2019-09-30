Две трехлетние сестры погибли при пожаре в Иркутской области

Иркутск, 30 сентября. Две трехлетние девочки-близняшки погибли при пожаре в жилом доме, расположенном в селе Табарсук Аларского района Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану 29 сентября в 13.58 по местному времени. Пожарная команда добровольцев прибыла на место через несколько минут и обнаружила у горящего дома женщину. Соседи сообщили пожарным, что в строении находятся дети. Добровольцы начали тушить огонь.

Когда на место происшествия прибыли пожарные из районного центра, кровля дома горела по всей площади. Во время тушения огня спасатели обнаружили в доме тела детей.

Как выяснили дознаватели МЧС, 29-летняя мать близняшек оставила их дома одних. Когда женщина вернулась домой, она обнаружила, что здание горит. Внутрь дома мать девочек попасть не смогла из-за сильного задымления. При попытке спасти детей она получила травму руки. Самой женщине помог ее брат, проживавший по соседству. Спасти девочек они не смогли.

Как рассказали соседи, мать близняшек злоупотребляла спиртными напитками, в том числе и в день происшествия. Кроме того выяснилось, что семья состояла на учете в соцслужбах, работники которых регулярно встречались с родителями девочек. Последняя подобная беседа состоялась незадолго до гибели детей.

На данный момент причины и обстоятельства пожара устанавливаются, передает телеканал «360». На месте трагедии работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Ранее сообщалось о страшном пожаре, который произошел в жилом доме в селе Мишелевка Иркутской области. В огне погибли трое детей.