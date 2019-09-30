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Две трехлетние сестры погибли при пожаре в Иркутской области

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Две трехлетние сестры погибли при пожаре в Иркутской области

Иркутск, 30 сентября. Две трехлетние девочки-близняшки погибли при пожаре в жилом доме, расположенном в селе Табарсук Аларского района Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану 29 сентября в 13.58 по местному времени. Пожарная команда добровольцев прибыла на место через несколько минут и обнаружила у горящего дома женщину. Соседи сообщили пожарным, что в строении находятся дети. Добровольцы начали тушить огонь.

Когда на место происшествия прибыли пожарные из районного центра, кровля дома горела по всей площади. Во время тушения огня спасатели обнаружили в доме тела детей.

Как выяснили дознаватели МЧС, 29-летняя мать близняшек оставила их дома одних. Когда женщина вернулась домой, она обнаружила, что здание горит. Внутрь дома мать девочек попасть не смогла из-за сильного задымления. При попытке спасти детей она получила травму руки. Самой женщине помог ее брат, проживавший по соседству. Спасти девочек они не смогли.

Две трехлетние сестры погибли при пожаре в Иркутской области

Как рассказали соседи, мать близняшек злоупотребляла спиртными напитками, в том числе и в день происшествия. Кроме того выяснилось, что семья состояла на учете в соцслужбах, работники которых регулярно встречались с родителями девочек. Последняя подобная беседа состоялась незадолго до гибели детей.

На данный момент причины и обстоятельства пожара устанавливаются, передает телеканал «360». На месте трагедии работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Ранее сообщалось о страшном пожаре, который произошел в жилом доме в селе Мишелевка Иркутской области. В огне погибли трое детей.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутсткой области
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