Луценко рассказал об отказе начать расследование по делу Байдена

Вашингтон, 30 сентября. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что, несмотря на давление, он неоднократно отказывался начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Размышлениями на тему бывший руководитель украинского надзорного ведомства поделился в интервью американской газете Los Angeles Times, отметив, что к нему с такой просьбой обращался адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Юрист заводил речь об этом при личных встречах с Юрием Луценко, которые состоялись сначала в Нью-Йорке, а потом и в Варшаве. Кроме того, просьбы о расследовании озвучивались во время многочисленных телефонных бесед.

«Я сказал, давайте делать это по линии прокуратуры, а не через президентов. Я сказал ему, что не могу начинать расследование лишь в интересах американского официального лица», — отметил бывший генеральный прокурор.

Луценко уточнил, что готов был содействовать разбирательству, если бы, например, расследованием возможных преступлений занялись американские специальные службы, однако для начала собственного расследования у него не было доказательств.

«Тот факт, что Хантер Байден входил в состав руководства холдинга Burisma, могло быть свидетельством наличия конфликта интересов, однако не являлось нарушением закона», — резюмировал Юрий Луценко.

Как напоминает RT, на днях Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время телефонных переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского американский президент рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие Рудольфу Джулиани, который настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном.