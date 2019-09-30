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Луценко рассказал об отказе начать расследование по делу Байдена

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Луценко рассказал об отказе начать расследование по делу Байдена

Вашингтон, 30 сентября. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что, несмотря на давление, он неоднократно отказывался начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Размышлениями на тему бывший руководитель украинского надзорного ведомства поделился в интервью американской газете Los Angeles Times, отметив, что к нему с такой просьбой обращался адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Юрист заводил речь об этом при личных встречах с Юрием Луценко, которые состоялись сначала в Нью-Йорке, а потом и в Варшаве. Кроме того, просьбы о расследовании озвучивались во время многочисленных телефонных бесед.

«Я сказал, давайте делать это по линии прокуратуры, а не через президентов. Я сказал ему, что не могу начинать расследование лишь в интересах американского официального лица», — отметил бывший генеральный прокурор.

Луценко уточнил, что готов был содействовать разбирательству, если бы, например, расследованием возможных преступлений занялись американские специальные службы, однако для начала собственного расследования у него не было доказательств.

«Тот факт, что Хантер Байден входил в состав руководства холдинга Burisma, могло быть свидетельством наличия конфликта интересов, однако не являлось нарушением закона»,  — резюмировал Юрий Луценко.

Луценко рассказал об отказе начать расследование по делу Байдена

Как напоминает RT, на днях Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время телефонных переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского американский президент  рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие Рудольфу Джулиани, который настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном.

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Источник: ТАСС
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